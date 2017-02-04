Elif Doğan Türkmen istifa etti!

CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, TBMM Divan Üyeliğinden istifa etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1,2 milyon liralık haberleşme faturası tartışma konusu olan TBMM Başkanlık Divanı üyelerinden CHP'li Elif Doğan Türkmen'in Başkanlık Divanı'ndan istifasını istemişti. Önceki gün yapılan çağrı için sessiz kalan Türkmen, dün akşam çıktığı Kanal D Haber’de “Genel Başkanımız ile konuştuktan sonra gereğini yaparım” demişti. Bugün konuyla ilgili beklenen haber geldi. CHP Adana milletvekili Elif Doğan Türkmen, Meclis’teki görevinden istifa ettiğini duyurdu.