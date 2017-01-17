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Ellerinde baston, altlarında leğen kar keyfi
Ellerinde baston, altlarında leğen kar keyfi
Erzurum’un merkez Aziziye ilçesi Başçakmaklar Köyünde yaşayan dedeler, Palandöken’deki kadınlara özenip, leğenle kayak yarışı yaptı.
17 Ocak 2017 Salı 13:11
Etiketler:
dedeler
,
erzurum
,
leğen
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.