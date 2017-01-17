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Ellerinde baston, altlarında leğen kar keyfi

Ellerinde baston, altlarında leğen kar keyfi
Erzurum’un merkez Aziziye ilçesi Başçakmaklar Köyünde yaşayan dedeler, Palandöken’deki kadınlara özenip, leğenle kayak yarışı yaptı.
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