Elman Mecid'in ödül sevinci

İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı’nın, 5. Aydın Gün Teşvik Ödülü’nü; vurmalı müzik aletlerinden marimbacıyı çalan Elman Mecid kazandı.

Eğitimini Hamburg Müzik ve Tiyatro Üniversitesi’nde sürdüren, bu şehirdeki Senfoni Orkestrası konserlerine takviye sanatçı olarak çağrılan Mecid’in; daha önceki ödülleri şunlar: Pendim Uluslararası Vurmalı Çalgılar Yarışması’nda birincilik, Nutcracker Uluslararası Genç Yetenekler Yarışması’nda dördüncülük, 8. Uluslararası Giornate della Percussione Yarışması’nda iki dalda birincilik ve üçüncülük, 4. Uluslararası Perkulliria Perkusyon Yarışması’nda ikincilik, 4. Marimba Yarışması’nda birincilik ve Jüri Özel Ödülü.