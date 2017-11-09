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Elmander'in son halini görenler şok oldu

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Elmander'in son halini görenler şok oldu
İsveç 2. Ligi'nde Orgryte forması giyen eski Galatasaraylı Johan Elmander instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla hayranlarını şoke etti.

İsveç 2. Ligi’nde kalmak için play-out maçları oynayan 36 yaşındaki futbolcunun son maçta aldığı darbe nedeniyle sağ gözü kapandı.

Mjallby ile oynanan ve 2-1 kaybedilen maçtan sonra moraran gözünün son halini sosyal medyadan paylaşan Elmander, ‘Savaşmaya devam ediyoruz. Bir maçımız daha var’ ifadelerini kullandı. Galatasaraylı taraftarlar da çok sevdikleri eski oyuncularına ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu.

Galatasaray forması giyerken de savaşçı hırsı ve mücadelesiyle taraftarın sevgilisi olan Elmander sarı kırmızılıların o dönem Şampiyonlar Ligi’nde Cluj ile oynadığı maçta başına aldığı darbe sonrası kanlar içinde kalmıştı.

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