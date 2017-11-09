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Elon Musk'tan bir Atatürk paylaşımı daha

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Elon Musk'tan bir Atatürk paylaşımı daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra Anıtkabir'de paylaştığı fotoğraflar gündem olan ünlü işadamı Elon Musk, bir Atatürk paylaşımında daha bulundu.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de görüşen dünyaca ünlü iş adamı, elektrikli otomobil pazarının öncü ismi Tesla Motor’un CEO’su Elon Musk, Anıtkabir'i ziyaret etmiş ve ziyaretinin ardından iki adet fotoğraf paylaşmıştı. İki fotoğrafına toplamda 1 milyon 200 bin'den fazla beğeni gelmişti.

Musk'ın özellikle ikinci fotoğrafında Atatürk için yazdığı "Üç kırık kaburga, delik akciğer ve o yine de savaştı" ifadeleri büyük takdir toplamıştı.

ATATÜRK'ÜN SÖZÜNÜ PAYLAŞTI

Elon Musk bugün de Twitter hesabından Atatürk'ün "Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin." sözünü paylaştı. Bu paylaşım da 1 saat içerisinde 30 bin beğeni aldı.

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