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Elon Musk'un Anıtkabir paylaşımı sosyal medyayı salladı

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Elon Musk'un Anıtkabir paylaşımı sosyal medyayı salladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından Anıtkabir'i ziyaret eden ve Instagram hesabından paylaşımda bulunan Elon Musk, sosyal medyayı salladı.

Dünyaca ünlü iş adamı, Tesla Motor’un CEO’su Elon Musk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'deki görüşmesinin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

Instagram hesabından ziyarete ilişkin fotoğraf yayınlayan Musk'un paylaşımı kısa sürede rekor beğeni elde etti. Musk, Anıtkabir'deki paylaşımına, "Atatürk Anıtkabir" notunu düştü.

Musk'un o paylaşımı şöyle:

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