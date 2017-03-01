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Emekli albayın evinden cephanelik çıktı

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Emekli albayın evinden cephanelik çıktı
Ankara'da emekli bir albaya ait evde çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan albay, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'nde bulunan emekli hava albay T.A.E'ye ait eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 1 kalaşnikof tüfek, 1 kalıp dinamit, 5 el bombası, 3 sis bombası, biri ruhsatsız 4 tabanca, aralarında uçaksavar ve ağır silah mühimmatının da olduğu 805 adet farklı çap ve markada mermi, 15 komando bıçağı, 1 lazer noktalayıcı, 1 elektronik mesafe ölçer, 3 elektronik nesne ölçer ve 1 askeri telefon ele geçirildi.



Gözaltına alınan emekli albayın sorgusunda, silahlara meraklı olduğunu o yüzden evinde biriktirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen albay E, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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