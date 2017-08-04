Emekli Orgeneral Güner, "TSK siyasete bulaştırıldı"

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını değerlendiren emekli askerlerden eski Donanma Komutanı Emekli Oramiral Nusret Güner, "TSK siyasete bulaştırıldı" dedi.

Bünyamin Öztürk / Yeniçağ

Emekli askerler Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını değerlendirdi. Eski Donanma Komutanı Emekli Oramiral Nusret Güner, TSK'nın siyasete bulaştırıldığını belirtirken, emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin'e göre ise başarılı bir komuta kademesi oluşturuldu.

Kumpas davalarına tepki göstererek Donanma Komutanlığı'ndan istifa eden emekli Oramiral Nusret Güner, "Genel çerçevede baktığımızda TSK'nın siyasetin içine sokulduğunu görüyorum" diyerek şunları söyledi: "Deniz Kuvvetlerinde yapılan görevlendirme siyasilerin TSK'daki disiplini bozma girişiminden başka bir şey değil. Kuvvet Komutanı yapılan arkadaşımız çok gayret gö sterecektir ama siyasete alet edilmiştir." TSK'nın siyasete bulaştırılarak genel teamüllerinin yok sayıldığını aktaran Güner, bunun doğru olmadığına vurgu yaptı.

Komuta kademesinde yapılan değişikliklerin gayet doğal olduğunu ifade eden Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin ise, "Siyaset kendi çalışacağı isimleri seçmek durumunda. Buna da saygı göstermek gerekir. Ortaya çıkan komuta kademesinin uygun olduğunu düşünüyorum" dedi. Türkiye'nin bölgesel sorunları olduğuna değinen Pekin, bu sorunlarla ancak güçlü bir TSK ile başa çıkılabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Türkiye'nin güçlü bir orduya ihtiyacı var. Çünkü önümüzdeki 10 yılda TSK'ya çok büyük görevler düşüyor. İç güvenlik harekâtından, Irak'ta Barzani'nin referandum kararına, Suriye'de yaşananlardan Ege adalarına kadar çokönemli sorunlar önümüzde duruyor. Türkiye bu sorunlarla teker teker yüzleşecek. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için güçlü bir TSK'ya ihtiyaç var. Güçlü bir TSK, güçlü komuta kademesi oluşturmaktan geçer. Bunun oluşturulduğu kanaatindeyim."