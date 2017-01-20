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Emekli polislere FETÖ operasyonu!

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Emekli polislere FETÖ operasyonu!
Niğde merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 40 eski polis gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantılığı olduğu ve 'Bylock' kullandığı iddia edilen polislere yönelik Niğde merkezli, Giresun, Kırıkkale, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Aksaray ve Gaziantep'te operasyon düzenlendi. Operasyonda daha önce Kanun Hükmündeki Kararnameler doğrultusunda ihraç edilen 2'si komiser, 11'i komiser yardımcısı olmak üzere 40 polis gözaltına alındı. 

Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin Niğde'ye getirileceği bildirildi.

Adana merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

Adana merkezli 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 'Bylock' kullandığı öne sürülen 3'ü emniyet müdürü 36 polis gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Bylock' kullandığı iddia edilen polislere yönelik Adana merkezli Antalya, Kırşehir, Kayseri ve Denizli'de 36 adrese baskın düzenlendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 3'ü emniyet müdürü 13'ü komiser 36 polis gözaltına alındı. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise aynı gün içinde Adana'ya getirileceği bildirildi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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