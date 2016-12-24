Emekli Tuğgeneral Eslen: "El Bab'a girmemeliydik"

Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, El Bab’ta gün geçtikçe yükselen şehit ve yaralı sayısına tepki göstererek, TSK’nin El Bab’a girmesinin gereksiz olduğunu ifade etti.

Hanife Açıkalın / Yeniçağ / Ankara

Eslen, “PYD koridorunu engellemek için El Bab’a girmek şart değil. El Bab’a giden yolları kesmek önemli. Bu zaten sağlanmıştı” dedi. Harekatın hedeflediği siyasi amaca El Bab’a girmeden de ulaşılacağını dile getiren Eslen, şunları kaydetti: “Bu harekâta katılan birlikler zaten Menbiç-El Bab, Halep-El Bab yolunu kesmişti. Dolayısıyla burada beklemek gerekiyordu. Şehir savaşlarında zayiat çok olur, gerek de yoktu. Şehir kuşatılırdı, beklenirdi. Zaten şehir kuşatmadaki amaç PYD koridorunu engellemekti. Zayiatı, şehidi, yaralıyı azaltmak için biraz dikkatli olmak lazım. El Bab kuşatılır bırakılır, gerekirse tespit edilen hedefler vurulur, amaç zaten sağlanırdı. Biz El Bab’ı kuşatarak PYD koridorunu engelledik mi? Şehir içine girmek şart değil, dışarıdan kontrol edebilirdik.”