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Emekli Yarbay'dan, Çakıcı’ya ziyaret

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Emekli Yarbay'dan, Çakıcı’ya ziyaret
Susurluk Davası’nda hüküm giyerek 6 yıl hapis yatan emekli Yarbay Korkut Eken, hastanede tedavi gören Alaattin Çakıcı’yı ziyaret için hastaneye geldi.

Eken, savcılığının ziyarete izin vermemesi sonrasında Çakıcı’nın yakınlarından sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Bolu F Tipi Cezaevi’nde yatan Alaattin Çakıcı, 6 Mart tarihinde bağırsak yırtılması teşhisiyle İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde ameliyat oldu.

Çakıcı’nın tedavisine ameliyatın ardından hastanede devam edilirken, eski özel harekat dairesi ve MİT mensubu Korkut Eken Çakıcı’yı hastanede ziyaret etmek için Bolu’ya geldi.

Eken, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının ziyarete izin vermemesi sonrasında hastaneye gelerek Alaattin Çakıcı’nın yakınlarından sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Korkut Eken gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak hastaneden ayrıldı.

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