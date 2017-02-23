Emeklilere promosyon ödemeleri ile ilgili açıklama

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), emeklilere promosyon ödemeleri hakkında açıklama yaptı.

İsteğe bağlı olarak bankaların, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile emeklilere promosyon ödemek üzere anlaşma yaptığını kaydeden kurum, bankaların SGK emekli maaşı ödemelerine aracılık ettikleri müşterilerine, müşterinin talebi ve SGK ile imzalanan protokoldeki şartlar dahilinde promosyon ödeyeceğini belirterek, promosyon isteyen emeklilerden, kredili mevduat hesabı veya kredi kartı ürünlerinden birini istemesi ve işlemleriyle ilgili olmak üzere ödeme talimatı vermesi talep edildiğini bildirdi.

Değerlendirmelerin aksine, kredili mevduat hesabının negatif bakiye vermesi ve kredi kartının ödeme işlevi dışında kullanılması gibi bir zorunluluk aranmadığını vurgulayan TBB, promosyon ödemelerinin 2017 Mart ayından itibaren bir takvim çerçevesinde yapılacağını; hangi şartlarda, kimlere, ne miktarda promosyon verileceği protokolde açıkça düzenlendiğini belirtti.