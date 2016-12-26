Emeklinin umudu seçime kaldı

Son 2 yıldır emekli vatandaşın umudu ile adeta oynadılar.

Bu umudu ilk kez dönemin Çalışma Bakanı Süleyman Soylu başlattı. Bugün-yarın derken aradan 2 yıl geçti ve ortada kala kala çerez kaldı.

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu yeni yıla günler kala bu umudu bitirdi.

Emekliye promosyon yok, olsa bile bir çerez parası.

İyi de emekli size bize promosyon alın demedi ki siz başlattınız bu tartışmayı.

Siz ektiniz emeklinin dünyasına bu umudu.

Seçim öncesi meydanlarda vaat olarak siz söylediniz.

Şimdi bu bir çerez parası oldu öyle mi?

Bakanın açıklamasına göre emekliye yılda verilecek promosyon miktarı 50-60 lira civarında.

İyi de onun için sizin devreye girmenize gerek yok ki!

Siz bakanlık olarak pazarlık yapsanız da yapmasanız da zaten bankalar 3 yıllık taahhüt karşılığında emekliye 300 lira veriyor.

O halde 2 yıldır neden bu yangını çıkarttınız?

Neden her fırsatta bu rakamın emekliye katkı olacağını açıkladınız?

Hepsi çerez parası için miydi?

Siyasiler maalesef emeklileri bu konuda kullanmıştır. Milyonlarca emekliye büyük bir beklenti yaratıp bunu siyasi bir ranta dönüştürmüştür.

Hükümete yakın gazetelere bakın. Daha bir seçimden önce bu rakamı yetkili ağızlara dayanarak 900 liraya kadar çıkartmadılar mı?

Özel bankaları devre dışı bırakıp kamu bankalarının bu işi gönüllü olarak yapacağı söylenmedi mi?

Şimdi bu umudun adı çerez parası oldu.

Emekli artık bu olaydan dersini almalı.

Siyasetçilerin umutları ile oynanmasına izin vermemeli. Burada emekli vatandaşlar siyasetçiler tarafından resmen kullanılmıştır. Çünkü emekliye promosyon vaadi bizzat dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından da seçim meydanlarında verilmişti.

Madem bankalarla pazarlık gücünüz yoktu bunu neden seçim meydanlarında vaat olarak verdiniz?

Çalışma Bakanı, Başbakan'ın Türkiye Bankalar Birliği ile bir kez daha görüşeceğini söylüyor. Neyi görüşecek? Milyonlarca emeklinin maaşı burada söz konusu. Bankalar 100 kişilik bir iş yerinin maaş ödemek için o iş yerinin kapısında sabahlıyor ve akıl almaz tekliflerde bulunuyor. Koskoca devlet, milyonlarca kişinin emekli maaş promosyonu için Türkiye Bankalar Birliği'nden neyin ricasında bulunacak?

Artık yeter! Emekli ile bu kadar oynamayın lütfen.

2017'de mutlaka öyle ya da böyle sandık kurulacak. Eminim ki siyasiler, banka promosyonunu seçim sandığının üstüne koyup "at oyu, al promosyonu" diyecek.

Denizbank ve kredi kartı

İki hafta önce emekli maaşını 300 TL'lik promosyon için Denizbank'a taşıyan vatandaşlardan kredi kartı ücreti alınmaya başlandığını yazmıştım. Bu konuda Denizbank'tan bir açıklama geldi. Dahası bir bilgi. Denizbank, emekli maaşında promosyon için kredi kartı zorunluluğunun olmadığını sadece kredili mevduat zorunluluğu olduğunu bildirdi.

Kredi kartının, vatandaşın kendi talebi ile verildiği ve 1 yıl otomatik fatura talimatı verilmesi halinde bu ücretin alınmadığını belirttiler.