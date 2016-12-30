Emekliye promosyon açıklandı

Başbakan Yıldırım: Emekliye verilecek promosyon ödemeleri açıklandı.

Başbakan Binali Yıldırım, emeklilere promosyon ücreti çalışmasına ilişkin, bugün öğleden sonra açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "2017 yılında emeklilerimize promosyon diye bilinen ödeme yapılacak. 1000 lira altında emekli mmaşı alanlara 300 lira, 1000-200 lira arası 375 lira, 2000 lira üzerine 450 lira ödeme yapılacak. Bunun yıllık tutarı ne diye merak edebilir vatandaşlar 5 milyar TL'lik bir kaynağı emeklilerimize emekli maaşlarına ilave olarak sağlamıştır. 3 yıl hesaplar bankada tutulma karşılığı yapılacak. Bir seferde yapılacak. 2017'de ilk ay içinde tamamlanmış olacak. Sonunda bir uzlaşma var. Emeklilerimizin maaş olma durumuna göre 1 ila 3 ay içinde ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız çalışmalar yaptı. Bankalarımız da fedakarlık yaptı. Bankalarımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.