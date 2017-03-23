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Emine Ayna gözaltına alındı!

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Emine Ayna gözaltına alındı!
DBP eski Eş Genel Başkanı Emine Ayna, Diyarbakır'daki evinde gözaltına alındı.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı ve eski milletvekili Emine Ayna,  gözaltına alındı. Ayna, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’ye götürüldü. 

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