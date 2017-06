Emniyet imamından 15 Temmuz talimatı

Kahramanmaraş'taki FETÖ iddianamesinde, kentteki "emniyet imamı" olmakla suçlanan eski öğretmenin, "Darbe oluyorsa herkes evinde sessiz beklesin" talimatı verdiği yer aldı.

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Elbistan ilçe emniyet imamı" tutuklu eski öğretmen, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi örgüt üyelerine şifreli haberleşme programı Eagle aracılığıyla "Darbe oluyorsa herkes evinde sessiz beklesin" talimatının verildiğini belirtti.

Eski emniyet mensupları ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 19'u tutuklu 22 sanık hakkında hazırlanan 274 sayfalık iddianame, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, "FETÖ'nün il emniyet imamı" eski öğretmen Ramazan Say'ın darbe girişimi gecesi örgütün şifreli haberleşme programı Eagle aracılığıyla ilçe emniyet sorumlusu Yemliha Genç'e yazdığı mesajlara yer verildi. Say'ın, 15 Temmuz akşamı gönderdiği mesajda darbe olduğunu ve herkesin evlerinde beklemesini istediğini, buna tepki gösterilince de özür dilediği gibi beyanların bulunduğu iddianamede, Yemliha Genç'in ifadelerine yer verildi. Genç, ifadesinde şunları kaydetti:

"Eagle isimli programı 15 Temmuz günü çalıştırdım. Bana yine Ramazan Say'dan mesajlar gelmişti. Bana her gün bu programdan sayfalar dolusu mesaj gelirdi, ben de okumaktan sıkıldığım için bunları direkt olarak gruptaki arkadaşlara yolluyordum. O gün de gelen mesajları okumadım, sonraki sayfayı açtığımda, uzun uzun dua istiyordu. Duanın sonuna baktığımda 'Ülkede hareketlilik var dua edin, Boğaz Köprüsü kapatıldı, herhalde darbe oluyor, darbe oluyorsa herkes evinde sessiz beklesin.' şeklinde mesaj vardı. Bu mesajı görünce Say'a, 'Abi bu darbe ise bu darbeyi kim yapıyor?' diye sordum, bir süre mesaj gelmedi. Daha sonra bana 'Bu darbenin bizimle alakası yoktur, sol görüşlü ya da Ergenekon darbesidir. İnsan öldürenlerin hizmet hareketiyle alakalı olamayacağı' şeklinde mesajlar yolladı."

'HALA GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRMEDİN Mİ?'

Genç, ifadesinde, darbe girişiminin ilk saatlerinde FETÖ'nün sözde imamları arasındaki Eagle yazışmalarına yansıyan gerginliğe de değindi. Say'a hitaben "Bunlar vatanını, milletini seven insanlar, bu yolladığın mesaja ne diyeceklerini düşünmediniz mi? Nasıl olur, darbe olur da evde sessiz kalın dersiniz' diyerek Eagle üzerinden mesaj yolladınız" dediğini öne süren Genç'in ifadesinde şu değerlendirmeler yer aldı:

"Ramazan Say da bana kendinin de okumadan yazdığını söyledi, özür diledi. İstanbul'a gittiğimde eşim 'Hala bunların gerçek yüzünü görmedin mi?' diyerek benimle tartıştı. Ben de kandırıldığımı anlayarak Eagle isimli programı, yüklü olduğu telefonumdan İstanbul'da sildim. Daha sonra Elbistan'a geldiğimde telefonu kırdım ve her parçasını toplanmayacak şekilde bir yere attım. Programı sildiğim an itibarıyla bu örgütle olan tüm irtibatım kesildi."

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle aralarında eski emniyet mensupları ve öğretmenlerin de bulunduğu 22 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 ile 15 yıl arasında hapis istemiyle dava açılmıştı.