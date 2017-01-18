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Emniyet imamları'na FETÖ operasyonu

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Emniyet imamları'na FETÖ operasyonu
FETÖ'ye yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan, aralarında örgütün "Emniyet imamları"nın da bulunduğu 32 kişiden 27'si gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan, aralarında örgütün "Emniyet imamları"nın da bulunduğu 32 kişiden 27'si gözaltına alındı.

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