Emniyet Müdürlüğü Hasdal'a taşınıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına Motosiklet Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "İnşallah Hasdal'da yeni emniyet külliyemizi inşa edeceğiz. İstanbul Emniyet Teşkilatımız çok daha verimli bir imkana kavuşacak" dedi.

Dolmabahçe'de Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına Motosiklet Teslim Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadeleye vurgu yaparak, "Ne milletimizi böldürtürüz, ne bayrağımıza eş paçavralar üretmeye imkan veririz. Ne vatanımızı böldürtürüz ne de devlet içinde devlet kurmaya müsaade ederiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Hiçbir şehidimizin kanını yerde koymadık. Teröristlerin inllerine girdik, girmeye de devam edeceğiz. Terörün kökünü kazımakta kararlıyız. Bu milletin huzurunu, bu milletin, özellikle gururunu çiğnemeye, yok etmeye kimsenin hakkı yok.

Azimliyiz, kararlıyız ve bize, çocuklarımıza daha huzurlu bir ülke bırakmak için fedakarca çalışan asayiş, organize suçlar gibi alanlarda suçlulara göz açtırmaya güvenlik güçlerimize de şükranlarımızı sunuyorum. Bugün yayınlanan KHK'nın içerisinde uyuşturucu ile alakalı çok daha ağırlaştırılmış cezai müeyyide bulunuyor. Ezcanelere varıncaya kadar üzerine gideceğiz. Captagon vesaire bunların satıldığı yerlerin araştırılmasında asla taviz vermeyeceğiz.

BEKÇİLİK SİSTEMİNDEN MEMNUNUM

Bekçilik sisteminden memnuniyet duyuyorum. İstiyoruz ki geceleri de halkımız emniyette olsun. Bekçilerden devletimizin oradaki gözü, kulağı, sesi, güven kaynağı olmalarını bekliyoruz. Bekçilik sisteminin yeniden başlamasından memnunum. 20 bin kişi ama sayıyı arttıracağız.

Milletimiz güvenlik kuvetlerimize sahip çıkarsa, az gayretle çok netice elde edilir. Tam tersi olursa, milletimizle güvenlik kuvvetlerimiz arasında güçlü ilişki tesis edilemezse arzu ettiğimiz neticeye ulaşamayız. Asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık, organize suçlar gibi güvenlik konularında da polisimizi, jandarmamızı milletimizle bütünleştirmeliyiz.

Okullarımızın çevresinde uyuşturucu satışında faaliyet gösteren bu millet düşmanlarına karşı güvenlik güçlerimizin bunları adalete teslim edeceğine inanıyorum. Özellikle son dönemde çok sık şikayetle karşılaştığımız uyuşturucu satıcıları konusunda emniyet ve jandarma teşkilatımızdan çok büyük gayret bekliyorum.

FETÖ'NÜN VERDİĞİ EN BÜYÜK ZARAR...

Birinci ihtimal, güvenlik kuvvetlerimiz içinde mücadele etmesi gereken kişiler onlarla iş birliği içindedir. Yapılması gereken önce içerinin temizlenmesidir. İkinci ihtimal, güvenlik kuvvetlerimizin teçhizat yönünden zayıflığı söz konusudur. Bu sorumluluk bizimdir. Bir kez daha bu araçların hayırlı olmasını diliyorum.

FETÖ'nün verdiği en büyük zarar polis ve jandarmada yol açtığı zafiyettir.

HASDAL'A EMNİYET KÜLLİYESİ

Bu arada inşallah Hasdal'da yeni Emniyet Külliyemizi inşaa edeceğiz. Burası gerek büyüklüğü gerek ihtiyaca cevap verme noktasında güzel bir Külliye'ye İstanbul kavuşmuş olacak.

Buradan tüm halkıma sesleniyorum: 10 günlük Bayram sürecini yaşayacağız. Tabii ki sizler yollarda eğer yolların kuralını bir kenara koyar da duygusallıkla hareket eder ve hız yaparsanız hem ailenizi hem bizi üzersiniz. İstiyoruz trafik kazaları haberlerini duymak istemiyoruz. Bu bayram inşallah yas olmasın istiyoruz. Onun için hız kurallarına dikkat etmemizde, uykulu araç kullanmamayı tavsiye ediyoruz.

Ayrıca şimdiden Malazgirt'te 1071'in yıldönümünde Sultan Alparslan'ı ordusuyla birlikte yad edeceğiz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor ve şimdiden Kurban Bayramınız mübarek olsun diyorum.