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Emniyet Müdürlüğü'nde IŞİD saldırısı! 1 polis şehit

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Emniyet Müdürlüğü'nde IŞİD saldırısı! 1 polis şehit
İstanbul'da "canlı bomba" olduğu şüphesi ile gözaltına alınan IŞİD'li terörist Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildikten sonra yanında bulunan bıçakla bir polis memurunu şehit etti. IŞİD'li terörist, saldırının ardından öldürüldü.

İstanbul'da gözaltına alınan IŞİD'li Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildikten sonra yanında bulunan bıçakla bir polis memurunu ağır yaraladı. Saldırının ardından şüpheli öldürülürken ağır yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Adı açıklanmayan IŞİD'li teröristin cesedinin halen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bulunduğu öğrenildi.

Polis memuru şehit oldu

Teröristin saldırısında ağır yaralanan polis memurunun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu öğrenildi.

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