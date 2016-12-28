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Emniyet Müdürlüğü'nden 'firar' açıklaması

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Emniyet Müdürlüğü'nden 'firar' açıklaması
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin nezarethaneden firar ettikleri iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"39 KİŞİ TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİNCE YAKALANDI"

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Olay günü saat 21.20 sıralarında Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde terör örgütü IŞİD mensubu teröristler tarafından gerçekleştirilen menfur saldırı ile ilişiği ve irtibatı tespit edilen 39 kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanmış, konuyla ilgili polis merkezi amirliklerine herhangi bir şüpheli şahıs teslim edilmemiş, şahısların tahkikatları bizzat Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldükten sonra şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir"

"3'Ü MUHAFAZA ODASINDAN KAÇTI"

"Konu ile ilgili yapılan çalışmaların devamında şüphelilerin yanında bulunan ve olayla ilgisi bulunmayan yabancı uyruklu bazı şahısların yapılan pasaport kontrollerinde vize sürelerinin dolduğu tespit edilmiştir. Bu şahısların İl Göç İdaresi Müdürlüğünce deport işlemlerinin tamamlanması süresince bölge polis merkezi amirliklerinde geçici olarak muhafaza altına alınmış, idari işleme yönelik yapılan bu uygulama süresinde şahıslardan 3'ü muhafaza odasından kaçmış olup olayda ihmali görülen görevliler hakkında başlatılan adli ve idari tahkikat devam etmektedir"

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