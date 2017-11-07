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Emniyet Teşkilatı'ndan Anıtkabir'e ziyaret
Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve beraberindekiler, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
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