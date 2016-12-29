Emniyet'e FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 70 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında KHK ile meslekten ihraç edilenlerin de olduğu 70 polishakkında gözaltı kararı verildi.

5 İLDE OPERASYON

Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.