Bugünkü YENİÇAĞ »

Emniyet'e FETÖ operasyonu

»
Emniyet'e FETÖ operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 70 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında KHK ile meslekten ihraç edilenlerin de olduğu 70 polishakkında gözaltı kararı verildi.

5 İLDE OPERASYON

Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Mersin'de sel felaketiMersin'de sel felaketiÇavuşoğlu'ndan 'Ateşkes' açıklamasıÇavuşoğlu'ndan 'Ateşkes' açıklamasıEmniyet'e FETÖ operasyonuEmniyet'e FETÖ operasyonuYılmaz Özdil: "Yapma yav sahiden mi?"Yılmaz Özdil: "Yapma yav sahiden mi?"Sinop'ta otobüs faciasıSinop'ta otobüs faciasıBüyükçekmece'de vinç yola devrildiBüyükçekmece'de vinç yola devrildiİstanbul'da sokağı taradılar!İstanbul'da sokağı taradılar!İstanbul'a fırtına engeli!İstanbul'a fırtına engeli!Yurt genelinde birçok ilde eğitime ara verildi!Yurt genelinde birçok ilde eğitime ara verildi!Ahmet Şık gözaltına alındıAhmet Şık gözaltına alındı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti