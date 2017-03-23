Emniyete FETÖ operasyonu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen 60 polis hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen 60 polis hakkında gözaltı kararı verdi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde eş zamanlı olarak İstanbul, Adana, Afyon, Ankara, Balıkesir, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Osmaniye, Uşak ve Yozgat illerinde operasyon yapıldı.

43 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yapılan operasyonda KHK ile meslekten ihraç edilen 43 polis yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan polisler Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

ByLock KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

17 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken sözkonusu eski polislerin, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı 'Bylock' kullandıklarının tespit edildiği belirtiliyor.