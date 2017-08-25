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Emniyette 734 kişi göreve iade edildi

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Emniyette 734 kişi göreve iade edildi
Emniyet'te görevden uzaklaştırılan 734 kişi dün çıkan KHK ile göreve iade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle daha önce görevden uzaklaştırılan ve durumu tekrar değerlendirilen (734) Emniyet Teşkilatı mensubu ise Bakanlık Oluru ile görevlerine iade edilmiştir." denildi.

Yapılan açıklama şöyle; "25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 693 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle; Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan (12) Emniyet Teşkilatı mensubu kamu görevinden çıkarılmış, FETÖ/PDY terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle OHAL kapsamındaki kanun hükmünde kararname ile kamu görevinden çıkartılmış (1) Emniyet Teşkilatı mensubu kamu görevine iade edilmiştir. Ayrıca, FETÖ/PDY terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle daha önce görevden uzaklaştırılan ve durumu tekrar değerlendirilen (734) Emniyet Teşkilatı mensubu ise Bakanlık Oluru ile görevlerine iade edilmiştir."

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