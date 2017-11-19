Emniyet'ten darbecilere tazminat davası

Emniyet Genel Müdürlüğü FETÖ'nün darbe girişimi sırasında oluşan zararın karşılanması için 661 sanık hakkında tazminat davası açtı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında bombalanma sonucu bina ve araçlarında oluşan zararın karşılanması için örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 661 sanık hakkında 34 milyon 559 bin 647 liralık tazminat davası açıldı.

Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesince görülecek davanın 197 sayfalık dilekçesinde, darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü ile bağlı birimlerin taşınır ve taşınmaz mallarında meydana gelen zararın, cuntacılardan tahsil edilmesi talebinde bulunuldu.

Eylemleri nedeniyle davalıların, doğan zarardan müşterek ve müteselsilen sorumlu oldukları vurgulanarak mahkemeden kurumun lehine 34 milyon 559 bin 647 lira maddi tazminata hükmedilmesi istenildi.

Dilekçede, mal varlığı kaçırma ihtimaline karşı ceza davaları beklenmeksizin davalıların taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine tedbir konulması talep edildi.

"TEŞKİLATIMIZ, TARİHİMİZİN HİÇBİR DÖNEMİNDE OLMADIĞI ŞEKİLDE MADDİ ZARARA UĞRAMIŞTIR"

Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki şube binaları, bilgi işlem merkezleri, plaka tanıma sistemleri ve MOBESE'ler ile 186 farklı modeldeki aracın ağır hasar gördüğü belirtilen dilekçede, 55 aracın ise kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

"Teşkilatımız, tarihimizin ve demokrasimizin hiçbir döneminde olmadığı şekilde büyük maddi zarara uğramıştır" ifadesi kullanılan dilekçede, davalıların darbe girişimi sırasında üstelendikleri rollerine ilişkin açıklamalara yer verildi.

Dilekçede, bir numaralı davalı örgüt elebaşı Gülen'in darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ve emrini verdiği belirtilerek, "Davalı Fetullah Gülen'in, darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemleri koordine etmesi, emir ve talimat vermesi, diğer yöneticilerle eylem ve iş birliği içinde bulunması, darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında gerçekleştirilecek eylemlerle ilgili darbeyi yönetip organize edenlere, Adil Öksüz ve Kemal Batmaz vasıtasıyla emirler vermesi nedeniyle sorumlu olduğundan meydana gelen bütün zarar ve ziyandan sorumluluğu bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Davalı 661 kişi, Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı ile 28. Mekanize Tugayı'ndaki darbe girişimi eylemleri nedeniyle görülen davalarda sanık olarak yer alıyor.