Emrah Karaduman'ı bıçaklayan saldırgan için yeni karar

Eskişehir'de besteci ve aranjör Emrah Karaduman ve arkadaşını bıçakla yaraladığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan zanlı savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Hoşnudiye Mahallesi'ndeki gece kulübünün yakınında 10 Mart gecesi Karaduman (32) ve arkadaşı Volkan Karaca'yı (37) bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Enis D'nin (33) yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcı itirazda bulundu.

İfadesinde, ilgi duyduğu şarkıcı Aleyna Tilki'nin sevgilisi olduğunu düşünerek Karaduman'ı bıçakladığını söylediği öğrenilen Enis D, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Eskişehir Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, Karaduman ve Karaca'nın Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Karaduman ve arkadaşı Karaca'yı bıçakla yaralayıp kaçtığı iddiasıyla yakalanan Enis D, önceki gün çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesine gelerek, Karaduman ve Karaca'nın sağlık durumu hakkında bilgi almıştı.