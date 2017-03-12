Emrah Karaduman'ın sağlık durumu açıklandı

Eskişehir'de önceki gün uğradıkları bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan besteci ve aranjör Emrah Karaduman (32) ile şoförü Volkan Karaca'nın (37), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavileri sürüyor.

ESOGÜ Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Erkasap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karaduman'ın karın altı ve akciğerinden bıçaklanmış olarak hastanelerine geldiğini anımsattı.

Karaduman'ın karnındaki yaralanmanın önemli olduğunu ifade eden Erkasap, "Hastamız geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Durumu iyiye gidiyor. Tedaviye olumlu cevap veriyor. Yarın yapacağımız kontrollerin ardından Karaduman'ın yoğun bakım ünitesinden çıkıp çıkmayacağına karar vereceğiz. Şu anda hastamızın genel durumu iyi. Bugün de yoğun bakımda kalacak." dedi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadettin Dernek de şoför Volkan Karaca'nın uyguladıkları tedaviye olumlu yanıt verdiğini kaydetti.

SALDIRGAN 33 YAŞINDA, PLATONİK AŞIKMIŞ!



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 10 Mart'ta saat 23.10 sıralarında Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir gece kulübünün yan kısmında bulunan otel önünde meydana gelen bıçakla yaralama olayıyla ilgili başlatılan ve devam eden tahkikatta, şüpheli Enis D'nin (33) "sustalı" diye tabir edilen bıçakla, otele girmek üzere olan Emrah Karaduman'ı karnından bıçakla yaraladığı, olaya müdahale etmek isteyen Volkan Karaca'yı da sol kolundan yaralayıp kaçtığı bildirildi.

Ekiplerin kısa süre sonra şüpheli Enis D'yi Uludağ Sokak'ta yakaladığı ifade edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Şüpheli Enis D'nin alınan ifadesinde, Aleyna Tilki isimli sanatçıya ilgisinin olduğunu, Tilki'nin menajeri ve arkadaşı Karaduman'ı bir eğlence merkezine Dj'lik yapmak için geleceğini öğrendiğinde, eğlence merkezinin arka girişi ve gidecekleri otelin ön kısmında Emrah Karaduman'ı beklediğini, Karaduman ve şoförü Volkan Karaca'yı bıçakla yaraladığını, bu olayı, Karaduman'ın, ilgi duyduğu Aleyna Tilki'nin sevgilisi olduğunu düşünerek kıskançlık nedeniyle yaptığını beyan etmiştir."

SERBEST BIRAKILDI!

İlgi duyduğu şarkıcı Aleyna Tilki'nin sevgilisi olduğunu düşünerek Karaduman'ı ve şoförü Karaca'yı bıçakla yaralayıp kaçan zanlı Enis D. yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şarkıcı Aleyna Tilki, ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesine gelerek Karaduman ve Karaca'nın durumu hakkında yetkililerden bilgi almıştı.