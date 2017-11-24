Emrah Serbes'le ilgili bilirkişi raporu açıklandı

İzmir-Aydın yolunda 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan Emrah Serbes'le ilgili bilirkişi raporu da hazırlandı.

22 Eylül’de sabaha karşı İzmir-Aydın yolunun Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana gelen ve üç kişinin ölümüne neden olan kazayla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, hazırlanan bilirkişi raporunda da Emrah Serbes’in asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi. Raporda Serbes’in aracı alkollü kullandığı, aşırı hızlı olduğu için şerit ihlali yaptığı ve takip mesafesine dikkat etmediği yer aldı.

Kazada yaşamını yitiren Ayhan Özçelik’in ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı hazırlanan raporla soruşturmaya eklendi.

Öte yandan Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden yazdığı itiraf mektubunu paylaşarak, kazanın sorumlusunun kendisi olduğunu duyurdu. Bunun üzerine Torbalı Adliyesi’ne gelen Serbes, suçunu itiraf edip, teslim oldu. İfadesinin alınmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Serbes, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.