Emre Belözoğlu'dan eşine 3 milyon TL'lik hediye

Emre Belözoğlu, eşine 3. çocuklarının doğumunun ardından 3.1 milyon TL'lik bir hediye aldı.

Milli futbolcu Emre Belözoğlu'nun eşi Tuğba Belözoğlu üçüncü çocukları Leyla'yı dünyaya getirdi.

Belözoğlu, ilk iki doğum sonrası eşine Kanlıca'da 2.5 milyon dolara villa almıştı. Emre Belözoğlu, bu sefer eşine doğum hediyesi 800 bin dolarlık (3.1 milyon TL) yat alıyor.

Emre - Tuğba Belözoğlu çifti 2009 yılında dünya evine girmişti. Çiftin Ömer Akif isminde bir oğulları, Zeynep Neda isminde de bir kızları var.