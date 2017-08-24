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Emre Mor Celta Vigo yolunda

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Emre Mor Celta Vigo yolunda
Fenerbahçe’nin gündemindeki Emre Mor, La Liga yolcusu. Milli futbolcu, Celta Vigo ile görüşme halinde.

Borussia Dortmund'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre Mor, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. Milli futbolcunun menajeri, La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile görüşme halinde.

Celta Vigo'nun bu transfer için 13 milyon euroyu gözden çıkardığı, Emre Mor ile anlaşma sağlanması halinde imzaların atılacağı ifade edildi. Genç futbolcunun Celta Vigo'dan yıllık 2 milyon euro kazanması bekleniyor.

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