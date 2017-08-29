Emre Mor Celta Vigo'ya transfer oldu

Uzun süredir adı İnter ve Fenerbahçe ile anılan Milli futbolcu Emre Mor 12.5 milyon Euro'ya İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya transfer oldu.

Borussia Dortmund'un 20 yaşındaki Türk yıldızı Emre Mor, 12,5 milyon euro'ya Celta Vigo'ya transfer oldu. Yıldız futbolcu sağlık kontrolü için İspanya'ya gelirken bugün 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Gece geç saatlerde annesi ve kardeşiyle birlikte Vigo'ya gelen Emre Mor'u kulüp yetkilileri karşıladı. Celta Vigo tarihinin en pahalı ikinci transferi olarak tarihe geçen Emre Mor bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 5 yıllığına Galiçya ekibine bağlayan sözleşmeye imza atacak.





Danimarka pasaportuna sahip Türk oyuncunun Haziran 2022'ye kadar İspanyol kulübünün formasını giyeceği öğrenilirken Celta'nın Emre Mor'dan önceki en pahalı transferi 14 milyon euro'yla 2000 yılında transfer edilen Catanha'ydı. Emre Mor, Celta Vigo'dan yıllık 2 milyon euro maaş alacak.