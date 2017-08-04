Emre Mor İnter'de!

Borussia Dortmund forması giyen milli oyuncumuz Emre Mor, Inter ile anlaştı.

Geçen sezon başında Borussia Dortmund’a transfer olan Emre Mor, 1 sezonluk Bundesliga macerasının ardından İtalya Serie A ekibi Inter ile anlaşmaya vardı.



İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’ya göre; Inter, Emre için Dortmund’a 10 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren 2 milyon Euro’luk kiralama teklifi yaptı.



Emre için Pazartesi günü Guisseppe Meazza Stadı’nda imza töreni düzenlenecek.