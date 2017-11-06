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Emre Mor, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

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Emre Mor, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen Emre Mor, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosunda çıkarıldı.

İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen Emre Mor, A Milli Futbol Takımı'nın Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Celta Vigo'nun antrenmanında sakatlanan Emre'nin sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı zedelenme oluştuğu için kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

A Milli Takım teknik heyetinin, İspanyol kulübünden gelen tıbbi raporu incelediği ve sağlık ekibi ile yaptığı görüşme sonrasında futbolcunun tedavisine kulübünde devam edilmesinin uygun bulunduğu aktarıldı.

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