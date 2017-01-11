En acı nöbet

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Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda IŞİD terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş 25 yaşındaki Osman Açıkgöz'ün cenazesinin başında Türk askerinin nöbet beklediği fotoğraf ortaya çıktı.

Osman Açıkgöz'ün cenazesi memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle toprağa verilmişti.

2 yıl önce TSK'ya giren ve Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yaparken Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda IŞİD militanları ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Osman Açıkgöz'ün cenazesi Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki törenin ardından karayoluyla memleketi Kahramanmaraş'a getirilmişti.

Açıkgöz'ün cenazesinin başında Türk askerinin nöbet beklediği fotoğraf ortaya çıktı. İşte Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar’ın paylaştığı o fotoğraf:

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