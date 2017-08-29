En güzel, en yeni Kurban Bayramı mesajları 2017

Bayramda ziyaret edemediklerimize küçük bir mesajla da olsa unutulmadıklarını hatırlatmak ve sevdiklerimizi mutlu etmek için en iyi çözüm bayram mesajları. En iyi ve en yeni Kurban Bayramı mesajlarını sizler için derledik. İşte o Kurban Bayramı mesajları.

Bayram günlerinde mesajların önemi bir hayli artıyor. Bu yıl sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel bayram mesajlarını sizler için derledik. İşte sizler için seçmiş olduğumuz en güzel Kurban Bayramı mesajları:

Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Her bayram biraz sevinç birazda huzurdur,aslında özlemdir,hatırlanmak isteğidir,zaman direniştir,umut tadında mutlu bir bayram dileğiyle…

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban Bayramı dileriz Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için.

Bayramınız kutlu olsun Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun.

Kurban Bayramınız hayırlara vesile olsun Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun..

Bayramınız mübarek olsun… Bayramlar o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindekikeder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür.

Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara…

İslam’ın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet Hz. Muhammed komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun bayramın mubarek olsun.

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yinede mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara…

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı.nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle..

Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun. Tüm arkadaşların Kurban Bayramı.nı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dilerim.

Her şey gönlünüzce olsun! En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar.

Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak “merhabadır” bayramlar.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah”a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu Bayramlar…

Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoşgeldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..

Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!

Kalplerde sevgi olsun, gözlerimiz ışık dolsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun

Çılgınca esen rüzgar, kavurucu güneşli terleten günler, yıldızlarla dolu bir dünyadır bayramlar. Kurban Bayramınız Mübarek olsun her şey istediğiniz gibi olsun inşallah.

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı’nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle…

Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle…

Allah'u Teala bu mübarek Kurban Bayramınızı hayırlı işlerinizin başlangıcı olarak kabul etsin. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun.

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun, Bayramınız mübarek olsun.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR ?

Bayram sevinç günü demektir. Topluca kılınan namazdır. Bayram namazları hanefi mezhebine göte vaciptir. Şafii mezhebine göre ise sünnettir. Bayram Namazı müslümanlar arasindaki birlik ve beraberligin güzel bir göstergesidir. Bayramlar müslümanlari birbirine yaklastiran, darginliklari ortadan kaldiran, kardeslik duygularini kuvvetlendiren önemli günlerdir. Bayramlar, Allah'in mü'min kullarina birer ziyafet günleridir.

Bayram sabahi erkenden kalkmali, yikanip temizlenmeli, en iyi ve temiz elbiseleri giyerek güzel kokular sürünmelidir. Bayram Namazı kılınışı;

Birinci rek'at:



Cemaat düzgün sıralar hâlinde imamın arkasında yer alır ve 'Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama' diye niyet eder.



İmam 'Allahü Ekber' deyip ellerini yukarıya kaldırınca¸ cemaat de imamın peşinden 'Allahü Ekber' diyerek ellerini yukarıya kaldırıp bağlar.



Hem imam¸ hem de cemaat gizlice 'Sübhâneke'yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:



Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle¸ cemaat da onun peşinden gizlice 'Allahü Ekber' diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.



İkinci Tekbir: İkinci defa 'Allahü Ekber' denilerek eller yukarıya kadırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide olduğu kadar durulur.



Üçüncü Tekbir: Sonra yine 'Allahü Ekber' denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.



Bundan sonra imam¸ gizlice 'Eûzü-Besmele'¸ açıktan Fatiha ve bir sûre okur. (Cemaat bir şey okumaz¸ imamı dinler.)



Rükû ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.



İkinci Rek'at:



İmam gizlice Besmele¸ açıktan da Fatiha ve bir sûre okur. Sûre bitince imam yüksek sesle¸ cemaat da içinden (birinci rek'atta olduğu gibi) üç kere daha tekbir alır¸ üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan¸ dördüncü tekbir ile rükûa varılır sonra da secdeler yapılarak oturulur.



Oturuşta¸ imam ve cemaat¸ 'Ettehiyyatü¸ Allâhümme salli¸ Allâhümme bârik ve Rabbenâ âtina...' duasını okuyarak önce sağa¸ sonra sola selâm verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur.