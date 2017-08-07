"En Kahraman Ayhan!"

Çizgi karakterlerin bazıları unutulmazlar arasındadır. Örneğin All Cap'ın Hoş Memo'sundaki tipler, bir zamanlar en önemlilerdi. Milliyet'te yayınlanan bantlardaki "Bizdenleştirmeler" müthişti. Örneğin "Kızılderili Babçum" merhum spor yazarı Kahraman Bapçum'dan esinlenmeydi. "Felaket Ahmet" kafasında kara bulutla dolaşırdı. Her yere birlikte giderlerdi. Turhan Selçuk'un "Abdülcambaz"ı, çizgileri Fransız ekolü olsa da bizden kişiliklerdir.

Komedi dergileri her zaman ilgi çeker. Kimi hayvan çalışmaları da vardır. "Kötü Kedi Şerafettin" gibi. Gırgır ekolü başlıbaşına olaydır. Tabii Fırt'ı da atlamayalım. Son dönemin birkaç yayınını da. Galiba Avanak Avni en çok akılda kalan.

Utanmaz Adam'ın ilk karesi bugün bile gözümün önünde. Kahramanımız bomboş tramvayda bayan yolcuya bordalamıştır. Bir yandan da bağırır; "itmeyin beyler". Şimdi bunları niye yazdığımı soracaksınız. Lafı dolandırmayacağım; "Ayhan Oğan yüzünden." Onu mizah gözlükleriyle inceledim. Bir yere oturtmaya çalıştım. Önce bir Amerikan çizgisi "Hasbi Tembeler"i yakıştırdım. Şapkası yok ve daha kilolu. Uyduramadım. Düşüne düşüne sonunda "En Kahraman Rıdvan"da karar kıldım. En önemli ortak yanları "Nuh deyip, peygamber dememeleri". Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve Başbakan Binali Yıldırım'ı sallamıyor. Devlet Bahçeli zaten umurunda değil. Kendisini kınayanları takmıyor. Saçmalıklarını bir kez daha tekrarlıyor. Bir yerde empati yapmak gerekirse savunduklarının arkasında. Tek fazlası "Türkiye Cumhuriyetini Atatürk kurdu" telaffuz etmesiydi. CHP'ye de bir parmak keçiboynuzu balı çaldı.

Direktif mi?

Ak Parti'nin MYK'dan attığı bu zat hâlâ önemli bir oluşumunun başında. Sivil Toplum Platformu denilen ve medyaya "destek ilanları veren" kuruluşu yönetmeyi sürdürüyor. Yani, yandaş basına ilan yağdırıyor. Karşıtlara ise "size su bile yok" diyor. Ona rağmen taktığı tek kişi Erdoğan. O da Bahçeli'nin "çık konuş, eleştir" demesini duymazdan gelmekte. O da biraz tuhaf. Cumhurbaşkanı yıllardır hep aynı taktiği uygular. Toplumun bir kesiminden tepki alacağını bildiği lafları önce başkalarına söyletir. Bir yerde nabız yoklar. İşin bu tarafını unutmamakta yarar var. Bu defa görevi "En Kahraman Rıdvan"a pardon "En Kahraman Ayhan"a vermiş olabilir mi?

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İnsanoğlu şaşırdı

Deniz Bayramoğlu'nun Gündem Özel'i prestij programı haline geldi. Tek arızası, sabah ezanına kadar sürmesi. Bir süredir ortaya atılan konular ve çağırılan uzman konuklarla kurgu-bilim dizisi izler hale geldik. Bu defa "İnsanlık nereye gidiyor"a cevap arandı. Bir çağdaş ilahiyatçı Doç. Dr. Emre Dorman ile yazar Ayşe Acar dışında diğer üç uzman Boğaziçi Üniversitesi'ndendi. Bunlardan Prof. Dr. Cem Say çok önemli tespitlerde bulundu; "Teknoloji umutla beraber kaygı vermeye başladı". Yrd. Doç. Dr. Umut Şahin'in söylediklerine ağzım açık kaldı. İlk yapay zekâ tartışmalarının 1950'de ABD'nin Darkwood kasabasındaki yaz okulunda ele alındığını öğrendik. Oxford'da kurulu "İnsanlığın Geleceği Enstitüsü"nü duymuştum. Ancak insanın genetik kodlarının yeniden programlandığını ilk defa bu kadar detaylı dinledim. Bu yolla körlük ve bazı kanser türlerinin tedavi edildiği anlatıldı. Olayın en önemli tarafı, tedavi edilenlerin neslinin de bu hastalıklardan ebediyen kurtulması. En ciddi endişe "hayatın başlangıcı ve dinlere karşı başlayan eleştiriler". Ayşe Acar'a göre insanlarda ölüm korkusu arttı. Bu yüzden paranoyaklar çoğaldı.

Size bir şey söyleyeyim mi, Deniz Bayramoğlu yüzünden "kafayı sıyıranlar" arasına yakında ben de katılacağım.

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Dopingci kazandı

Usain Bolt efsanesinin sona erişini TRT Spor'da izledim. Dünyanın en önemli sprinteri üçüncülükte kaldı. Atletizm şampiyonasında birinciliği Gatlin kazandı. Bunu içime sindiremedim. Bu atletin 35 yaşındaki performansına inanamadım. Kaldı ki, geçmişinde dopingden yediği cezalar var. Bu şampiyonluğun bombasının patlayacağına inanıyorum. 100 metre finalinde Bolt'u geçen Coleman'a da dikkatinizi çekerim. Yaşı henüz 21. Şampiyonaya götürdüğümüz bizim atletler ise iyi gitmiyor.

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aSpor'da Transfer Gündemi'nin konuğu Ömer Üründül idi. Müthiş bir stoperlerin uyumu analizi yaptı. Beşiktaş'ın Mitroviç'te ısrar etmesini öne çıkardı. Hırvat millî takımında banko oynayan bizde de muvaffak olur, şeklinde konuştu.

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EMECAN'A MESAJ: İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında klima rezaleti bitmiyor. Dün de A-058 numaralı araçta da "havalandırma çalışmıyordu". İETT Genel Müdürü A. Emecan'ın dikkatine sunuyorum. Biraz ilgi lütfen.