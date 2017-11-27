En pahalı elektrik kullanan 7. ülkeyiz

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye en pahalı elektrik kullanan ülkeler arasında yer alıyor.

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, “Türkiye'de ElektrikEnerjisi ve Enerji Kooperatifçiliği” başlıklı bir rapor hazırladı. Türkiye, AB ülkeleri arasında en pahalı elektrik kullanan ülkeler arasında yer alıyor.

Hükümetin elektrik üretiminde kömür kullanılmasına yönelik ısrarı maliyetleri olumsuz etkiledi. Dünya temiz enerji kullanımına ağırlık verirken kömürden vazgeçmeyen Türkiye, elektrikte en pahalı 7'nci ülke oldu.

TÜRKİYE EN PAHALI 7’İNCİ ÜLKE

CHP'nin hazırladığı “Türkiye'de Elektrik Enerjisi ve Enerji Kooperatifçiliği” başlıklı raporda tüm dünyanın kömürden vazgeçerken, Türkiye'de artan kullanıma dikkat çekilerek, Türkiye'nin konut elektriğinde de Avurpa Birliği (AB) ülkeleri arasında en pahalı 7'nci ülkesi olduğu aktarıldı. Sözcü'nün haberine göre, doğalgaz fiyatlarındaki düşüşün tüketiciye yansıtılmadığın vurgulayan CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, vergi oranının yüzde 18'den yüzde 1'e çekilmesini istedi.

RUSYA’YA BAĞIMLILIĞIMIZ DEVAM EDECEK

CHP'li Ahmet Akın hazırladığı raporda 2015 yılında elektrik enerjisi üretiminde doğalgaz ilk sırada yer alırken, 2016 yılında ise kömürün ilk sırada yer aldığını belirtti. Akın; “Kömürün elektrik üretimindeki payı bir yıl arayla yüzde 28.2'den yüzde 33.74'e yükselmiştir. Doğal gazın payı ise yüzde 37.9'dan yüzde 32.1'e gerilemiştir. Kömür kullanımı gelecek yıllarda artmaya devam edecek, doğalgazda ise Rusya'ya bağımlılığımız sürecektir” değerlendirmesinde bulundu.

KULLANILAN ELEKTRİK ENERJİ BEDELİ DIŞINDAN OLUŞUYOR

CHP'li Ahmet Akın, konutlarda kullanılan elektriğin bedelinin yüzde 46.4'ünün enerji bedeli dışındaki bedellerden oluştuğunu kaydetti. 2016 yılı sonu itibarıyla konut elektriğinin fiyatının 41.24 krş/kWh, sanayi elektriğinin fiyatının ise 31.67 krş/kWh olduğunu vurgulayan Ahmet Akın, kayıp kaçak bedellerini başka kalemler içerisinde göstererek tahsil etmenin yasal kural haline getirildiğini açıkladı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ TESİSLERİ DAHA UYGUN

Türkiye’de enerjide dışa bağımlılığı azaltacak ve yüksek fiyatları düşürecek formülün “Halk enerji” olduğunun altını çizen CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın; “Belediyelerin öncülüğünde kurulabilecek kooperatifler özellikle yenilenebilir enerji alanında önemli ilerlemeler sağlayabilir. Yenilenebilir enerji üretim tesisleri daha küçük kapasitelerde ve tüketim noktalarına yakın yerlere kurulabildikleri için halk katılımına da uygundur. Rüzgar, hidrolik, jeotermal ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara bağlı elektrik üretim tesislerinin kaynağında kurulmasının daha ekonomik olduğu bilinmektedir. Ülkemizde enerji kooperatifçiliğinin altyapısı kimi eksikliklere rağmen yapılan mevzuat düzenlemeleri ile bir noktaya kadar getirilmiştir'' ifadelerine yer verdi.

Elektrik üretiminde kömürden vazgeçmeyen Türkiye, AB ülkeleri arasında en pahalı elektrik kullanan ülkeler arasında yer alıyor.