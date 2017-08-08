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Endonezya, kahve karşılığında Rusya'dan savaş uçağı alacak!

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Endonezya, kahve karşılığında Rusya'dan savaş uçağı alacak!
Endonezya, kahve, palmiye yağı gibi çeşitli gıdalar ve savunma ürünleri karşılığında, Rus savaş jetleri satın alacak.

Endonezya Ticaret Bakanı Enggartiasto Lukita, "Her iki ülke hükümetlerinin denetimi altındaki bu takas, 11 Su-35 savaş jetine karşılık kahve ve çaydan palmiye yağına ve stratejik savunma ürünlerine kadar bir dizi ihraç mallarının verilmesiyle gerçekleştirilecek" dedi.

YAPTIRIMLARIN YARATTIĞI FIRSATI KAÇIRMAMALIYIZ

Rusya ve Endonezya arasındaki ticaret hacminin son yıllarda düşüşte olmasına rağmen ABD ve AB'nin Rusya'ya yaptırımların ikili ticareti yeniden canlandırma açısından bir fırsat olarak gören Lukita, bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğinin altını çizdi.

ROSTEC, PARTNERLERİNİ VE ÜRETİCİLERİ KENDİ SEÇECEK

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec ve Endonezya devlet şirketi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, söz konusu takasın gerçekleştirilmesini öngören bir memorandum imzalamıştı. 

Buna göre Rostec, Endonezya'dan hangi malları alacağını belirleme ve ticari partnerlerle üreticileri bizzat seçme hakkına sahip olacak.

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, Rusya ve Endonezya'nın Su-35 savaş uçaklarının satışı için Cakarta'ya kredi verme imkanı üzerinde çalıştığını söylemişti.

 

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