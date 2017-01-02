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Enerji Bakanlığı'ndan kesintisi açıklaması

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Enerji Bakanlığı'ndan kesintisi açıklaması
Enerji Bakanlığı'ndan elektrik kesintileriyle ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

Açıklamada; 'çalışmalar neticesinde 2 hattımızda arızalar giderildi. Organize sanayi bölgelerine elektrik verildi' ifadeleri kullanıldı.

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