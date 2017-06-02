Enes Kanter'in babası gözaltına alındı
İstanbul Polisi, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında, basketbolcu Enes Kanter'in babasını Prof. Dr. Mehmet Kanter'i gözaltına aldı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, bu sabah farklı illerde operasyon düzenlendi.
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında ABD’de basketbol oynayan Enes Kanter’in babasının da olduğu öğrenildi.
Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde profesör olarak görev yaparken 2016 yılı Eylül Ayı’nda KHK ile ihraç edilen Prof.Dr.Mehmet Kanter, Kadıköy’deki evinde gözaltına alındığı belirtildi. Prof.Dr.Mehmet Kanter’in, oğlu Enes Kanter’i geçtiğimiz ay evlatlıktan reddettiği iddia edilmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yakalanan Kanter’in Tekirdağ’a gönderileceği öğrenildi.
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