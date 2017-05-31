Enes Ünal İspanya'ya transfer oldu!

Sezonu Twente'de kiralık geçiren genç forvet Enes Ünal'ın yeni takımının belli olduğu iddia edildi.

Villarreal, geçen sezon kiralık olarak gittiği Twente'de harika bir sezon geçiren Enes Ünal'ı transfer etti.

beIN Sports'un haberine göre İspanyol kulüp, bonservisi Manchester City'de olan milli oyuncu için 14 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği açıklandı.

Genç yıldız 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. City, Enes'i transfer etmek isterse 20 milyon euro karşılığında kadrosuna katabilecek.