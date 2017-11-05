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Enes Ünal Levante kariyerine golle başladı
Enes Ünal Levante kariyerine golle başladı
Milli futbolcu Enes Ünal, Levante formasını giydiği ilk karşılaşmada takımının tek golünü kaydetti.
05 Kasım 2017 Pazar 18:49
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