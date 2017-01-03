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Enflasyon doların ateşini yükseltti

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Enflasyon doların ateşini yükseltti
Bugün Türkiye'de aralık ayı enflasyon verisi açıklandı. Tüketici fiyatları endeksi Aralık'ta aylık yüzde 1.64, yıllık yüzde 8.53 artarak beklentileri aştı.

Enflasyon öncesi 3.54 seviyelerinde seyreden Dolar/TL saat 10.11'de 3.5541'e yükseldi. Euro/TL de 3.72'nin üzerinde. 

Bloomberg HT'de yer alana habere göre, ABD'de bugün ISM imalat verisi izlenecek. Ancak haftanın en kritik verisi cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi olacak. Uzmanlar istihdam verisinin kurun hareketinde önemli olacağını belirtiyor. 

ABD doları 2016 yılını kazançla kapatmış, doların TL karşısında yıllık artışı yüzde 20'yi bulmuştu.  

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