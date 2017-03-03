Enflasyon patladı!

TÜFE şubat ayında yüzde 0,81 artış gösterdi; yıllık enflasyon yüzde 10,13 seviyesine çıktı.

İlk çeyrekte artışını sürdürmesi beklenen enflasyon, şubat ayında piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Şubat ayında yüzde 0,5 artacağı öngörülen TÜFE, yüzde 0,81 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 9,22'den yüzde 10,13 seviyesine yükseldi.

Çekirdek enflasyon yüzde 8.56 olurken; aylık ÜFE yüzde 1,26 ve yıllık ÜFE yüzde 15,36 arttı.

GIDA FİYATLARI YÜZDE 0,84 ARTTI

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı şubat ayında endekste yer alan gruplardan sağlıkta yüzde 2,17, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,38, konutta yüzde 1,18 ve eğlence ve kültürde yüzde 0,89 artış gerçekleşti. Gıda fiaytlarında ise 0.84 artış yaşandı.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 17,96, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,82, sağlık yüzde 12,53, eğitim yüzde 9,33 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

ÜRETİCİ FİYATLARI YÜZDE 15'İ AŞTI

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise 2017 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,26, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,36 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 5,87 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2,39 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,36 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,68 düşüş ve su sektöründe yüzde 1,91 artış olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMA GRUBUNDA

Ana harcama grupları itibarıyla şubatta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,82 ile ulaştırma grubunda görülürken, sağlıkta yüzde 2,17, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,38, konutta yüzde 1,18, eğlence ve kültürde yüzde 0,89 artış kaydedildi.

Şubatta aylık bazda endekste yer alan gruplarda en fazla düşüş yüzde 3,35 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 21,72 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 17,96 ile ulaştırma, yüzde 12,82 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 12,53 ile sağlık, yüzde 9,33 ile eğitim izledi.