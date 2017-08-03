Enflasyon tek haneye düştü

2017 yılının Temmuz ayına ait enflasyon rakamları açıklandı.

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde %1,36, ulaştırmada %1,13, eğitimde %1,05 ve ev eşyasında %0,63 artış gerçekleşti.



Aylık en fazla düşüş gösteren grup %3,51 ile giyim ve ayakkabı oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Temmuz ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %0,71 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.



Yıllık en fazla artış %15,24 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti



TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre alkollü içecekler ve tütün %14,14, sağlık %11,89, eğlence ve kültür %11,22 ve lokanta ve oteller %10,84 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.



Aylık en yüksek artış %0,42 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)’de oldu



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %7,63 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %11,68 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %10,73 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde gerçekleşti.



Temmuz 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 63 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 271 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 80 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

BEKLENTİLER YÜZDE 0,03 ARTIŞTI

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 0,03 artacağını tahmin ediyordu.

Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,03 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,56 ve en yüksek yüzde 0,50 aralığında yer aldı.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 9,52

Ekonomistlerin 2017 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 9,52 oldu. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisinin en düşük yüzde 8,80 ve en yüksek yüzde 10,50 olduğu görüldü.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,03) göre, bir önceki ay yüzde 10,90 olan yıllık enflasyonun, yüzde 9,66'ya gerileyeceği hesaplanıyor.