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Enflasyon vergi harç ve cezalara yansıyor
Bakanlar Kurulu değişiklik yetkisini kullanmazsa vergi ve harçlar gelecek yıl yüzde 14.47 artacak. Yeniden değerleme oranına göre vergi ve harçlarda artış yapılacak. İşte 2018'in vergi, harç ve cezaları...
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Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 09 10 2017
26 Eylül 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
Astronominin doğduğu yer: Cacabey Medresesi
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