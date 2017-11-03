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Enflasyon vergi harç ve cezalara yansıyor

Enflasyon vergi harç ve cezalara yansıyor 1
Bakanlar Kurulu değişiklik yetkisini kullanmazsa vergi ve harçlar gelecek yıl yüzde 14.47 artacak. Yeniden değerleme oranına göre vergi ve harçlarda artış yapılacak. İşte 2018'in vergi, harç ve cezaları...
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