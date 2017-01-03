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Enflasyonda sert yükseliş

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Enflasyonda sert yükseliş
TÜFE’de 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,53, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,78 artış gerçekleşti.

Türkiye'nin 2016 yıllık enflasyonu, yüzde 5.0 olan hedeften yüzde 59 sapma ile yüzde 8.53 olarak gerçekleşti. Aralık'ta tüketici fiyatları, yüzde 1.0 dolayındaki öngörüleri aşarak yüzde 1.64 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2016 yılında tüketici fiyatlarındaki artış on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 7.78 olarak gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle Aralık ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3.29, ulaştırmada yüzde 1.97, eğlence ve kültürde yüzde 1.42 ve ev eşyasında yüzde 1.28 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Aralık ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0.14 ile haberleşme oldu.

Yıllık en fazla fiyat artışı yüzde 31.59 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 12.36, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 11.08, sağlık yüzde 9.73, eğitim yüzde 9.47 ile fiyat artışlarının ortalama enflasyonu geçen kalemler oldu.

Aralık 2016’da endekste kapsanan 417 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 272 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 97 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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