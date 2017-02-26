Engelli çocuk ve babasına hakaret

Bursa'da özel bir halk otobüsünün şoförü, bakanlıktan verilen ücretsiz seyahat kartı bulunan engelli çocuk ve babasını hakaret ederek otobüsten kovdu. Olay anını görüntüleyen babanın paylaştığı video büyük tepki çeketi.