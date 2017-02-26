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Engelli çocuk ve babasına hakaret
Engelli çocuk ve babasına hakaret
Bursa'da özel bir halk otobüsünün şoförü, bakanlıktan verilen ücretsiz seyahat kartı bulunan engelli çocuk ve babasını hakaret ederek otobüsten kovdu. Olay anını görüntüleyen babanın paylaştığı video büyük tepki çeketi.
26 Şubat 2017 Pazar 12:58
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.