Engelliye 50 bin liralık vergi cezası şoku

Manisa'da yaşayan ve omurilik felçlisi olan 70 yaşındaki Sıddık Yurdakul'un engellilere verilen hakla ÖTV ve MTV indirmiyle aldığı araç için 5 yıl sonra 50 bin TL vergi cezası geldi.

Manisa'da 1992 yılında çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen inşaat işçisi 3 çocukbabası Sıddık Yurdakul, o tarihten itibaren yatağa bağımlı kaldı. Omurilik felçlisi olan ve belinden aşağısı tutmayan Yurdakul, aldığı emekli maaşı ile geçinmeye başladı. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Sıddık Yurdakul, 2006 yılında Merkezefendi Devlet Hastanesi'nden yüzde 96 engelli olduğuna dair sürekli bir rapor aldı. Yurdakul, kullandığı tekerlekli sandalyesi kırıldığı için devlet desteğinden yararlanıp yenisini almak istedi. Yeni sandalye için yeni rapor gerektiği belirtildi. Sıddık Yurdakul'un evde bakım ihtiyaçlarını karşılamak için zaman zaman evlerine gelen doktor, Yurdakul'un eşi Hakime Yurdakul'a doktora gitmeden rapor alabileceklerini söyledi. Engelli Yurdakul'a 2008 yılında tekerlekli sandalye alabilmeleri için aynı hastaneden yeni bir rapor verildi. Ancak bu kez raporda 'yüzde 85 engelli' ifadesi yer aldı.

5 YIL SONRA ŞOK YAŞADILAR

Aile evinden çıkmakta zorluk yaşayan Sıddık Yurdakul için, 2012 yılında bir otomobil almaya karar verdi. Sıddık Yurdakul adına ÖTV ve MTV'den muaf olarak 16 bin liralık indirim ile 41 bin liralık bir araç alındı. Yurdakul otomobili alırken kendisine 2006 yılında verilen yüzde 96 oranında ve üzerinde sürekli olduğu belirtilen raporu kullandı. Aile, 5 yılın ardından geçen 2 Kasım'da evlerine Manisa Vergi Dairesi tarafından gönderilen ceza belgesi ile büyük şaşkınlık yaşadı. 70 yaşındaki Sıddık Yurdakul'a belgede usulsüzlük yaptığı gerekçesi ile 50 bin liralık bir borç çıkarıldı.

Emekli maaşı ile geçinen Sıddık Yurdakul ve oğlu Murat Yurdakul, cezaya tepki gösterdi. Yaşadıklarını anlatan Murat Yurdakul, "Babamın tedavisi mümkün değil, yıllardır hayatına bu şekilde devam ediyor. Tuvalet ihtiyacını bile annemin yardımıyla karşılıyor. 2012 yılında babamın ihtiyaçlarını gidermek için engelli indiriminden yararlanarak otomobil satın aldık. Ancak kasım ayının başında bize bir vergi cezası geldi. 2008 yılında babamın tekerlekli sandalyesini almak için hastaneden aldığımız raporda engellilik oranı yüzde 85 gösterilmiş. 2006'da ise yüzde 96 engelliydi. Bizim usulsüzlük yaptığımız iddia ediliyor. Vergi Dairesi bizi hiç araştırmadan, görüş almadan ceza kesmiş. Biz usulsüzlük yapmadık, devleti de dolandırmadık. Bu konuda mağduruz. Babamın emekli maaşından başka mal varlığı yok. 50 bin lira ve üstüne 5 yıllık faizi isteniyor. Babamın bunu karşılama imkanı yok" dedi.

'İYİLEŞME İHTİMALİ YOK'

Kendileri gibi birçok kişinin bu nedenle mağdur olduğunu anlatan Murat Yurdakul, şöyle konuştu:

"Yüzde 85 oranındaki ikinci raporu göstermeden araba aldığımız iddia ediliyor. Fakat o rapor sadece tekerlekli sandalye alabilmek içindi. Başka bir yerde kullanılmadı. Bizim evde bakım doktorumuz vardı. Kendisi anneme 'Bir not yazayım, amcayı hiç götürüp de perişan etme' demiş. Annem yazdığı notla Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne gidiyor ve hastane yüzde 85 engelli raporunu veriyor. Babamın sürekli olan raporu yüzde 96'dır. Yaşı da 70. İyileşme ihtimali de yok."

Ceza evlerine ulaşınca Manisa Vergi Dairesi'ne babasıyla birlikte gittiklerini kaydeden Murat Yurdakul, kendilerine anlaşma yoluna gidilmesinin tavsiye edildiğini belirterek, "Kurumlar topu birbirine atıyor. Ceza miktarı yüksek. Biz mahkemeye gitsek bile avukatlar babamdan para isteyecek. Bunu karşılayacak gücümüz yok. Vergi dairesine itiraz dilekçemizi verdik" dedi.

YENİ RAPORLAR İSTENMESİNE TEPKİ

Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız da birçok engellinin bu konuda mağdur olduğunu belirterek, engellilerden sürekli rapor istenmesine tepki gösterdi. Sıddık Yurdakul'un omurilik felçlisi olduğunu ve raporunun yüzde 96'dan yüzde 85'e düşmesinin mümkün olmadığını ileri süren Yıldız, "Doktorlar sürekli rapordaki oranları değiştiriyor. İlk verilen raporda engellilik oranı yüzde 96 olduğu belirtiliyor ve sürekli olduğu yazıyor. Ortada bir iyileşme yok. Ancak engel oranı düşürüldüğü için engellimiz usulsüzlükle suçlanıyor" diye konuştu. Vergi indiriminden yararlanmak için ise yüzde 90 ve üzeri engelli raporunun bulunması gerektiği belirtildi.