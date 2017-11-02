Engin Altan Düzyatan'ın TRT'den aldığı maaş dudak uçuklattı

Diriliş Ertuğrul'un başrolü Engin Altan Düzyatan'ın diziden ne kadar kazandığı ve yeni anlaşmasında kendisine ödenecek ücreti ortaya çıktı.

HaberTürk'ten Mustafa Doğan, Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın diziden ne kadar kazandığını ve yeni anlaşmasında kendisine ödenecek ücreti köşesine taşıdı.

İşte Doğan'ın yazısı:

"Eskiden, “Bu devirde ya topçu ya popçu olacaksın” denirdi. Böyle giderse oyuncular her ikisinin de pabucunu dama atacak! Süper Lig’deki birçok futbolcuyu bile kıskandıracak paranın teklif edildiği isim ‘Diriliş Ertuğrul’un Ertuğrul Bey’i Engin Altan Düzyatan.

‘Diriliş’e kadar televizyonda dikiş tutturamayan Düzyatan, projeyle birlikte resmen şaha kalktı. Şeytanın sadece bacağını değil, kafasını gözünü de kırıp bir anda birkaç level birden atladı. Allah’ı var, iyi iş çıkardı, çıkarmaya da devam ediyor.

Taşıması da oynaması da zor olan karakteri resmen üzerine giydi. ‘Diriliş’in bugün en çok izlenen dizi olmasında katkısı büyük. Bunun meyvelerini de topluyor tabii. Misal, bu sezon bölüm başı aldığı 150 bin TL ile en çok kazanan oyuncular arasında.

Sezon sonu senaryo gereği diziden ayrılacağından, yapımcıların ve kanalların en gözde isimleri arasında.

Sektörde yeni moda, kafa oyuncuların futbolcular gibi bonservisini almak. İmza atıldıktan sonra proje kısmına geçiliyor. Düzyatan da nisandan bu yana kanallarla görüşüyormuş. Biriyle imza aşamasına gelinmiş.

Anlaşmaya göre 4 yıl için Düzyatan’a imza parası (bonservis de diyebiliriz) 4 milyon TL ödenecek. Oyuncu, rol alacağı projedeyse bölüm başı, yani haftalık 250 bin TL kazanacak.

Zaman ne gösterir bilinmez ama bu rakamlarla imzalar atılırsa çarşı fena karışacak, orası kesin. Çünkü, “Engin bu kadar alıyorsa ben şu kadar isterim” diyenler mutlaka çıkacaktır.

Oyuncu ücretleri sürekli olarak artarken emekçiler tarafında yaprak kımıldamaması ve artan maliyetlerin uzayan süreleri beraberinde getirmesi de cabası!"